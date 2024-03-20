Вооруженные силы РФ улучшили положение и заняли более выгодные позиции на пяти направлениях в зоне специальной военной операции, при этом за сутки противник потерял более тысячи человек сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, на Авдеевском направлении потери украинской армии составили около 400 военнослужащих, на Донецком противник потерял до 420 человек, на Купянском около 80.«

"Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих. <…> Потери противника на Южнодонецком направлении составили до 110 солдат", – говорится в Telegram-канале ведомства.

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 22 снаряда РСЗО Himars и Vampire, 145 беспилотников, переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету С-200, ракету ЗРК Patriot производства США и уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Минобороны РФ раскрыло количество уничтоженных за неделю комплексов Patriot.

Взято отсюда.