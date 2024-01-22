реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Минобороны РФ раскрыло детали штурма села Веселое

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Минобороны РФ раскрыло детали штурма села Веселое

Минобороны России раскрыло детали освобождения села Веселое в Донецкой Народной Республике.

О том, что населенный пункт удалось отбить у ВСУ, в Минобороны сообщили 18 января.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в ходе разведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе и на его подступах.

Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, а также минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.«”Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм”, – приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Российские десантники взяли под контроль населенный пункт, при этом ВСУшники бежали, бросив раненых и убитых.«”Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен”, – заключили в ведомстве.

Радио Sputnik сообщало, что российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мир

Мать из Читы почти год ждала вестей о сыне с СВО. Его тело нашли с помощью ДНК

22.01.2024

 Мир

Как отсудить треть миллиона за скользкие улицы: две истории и советы юриста

22.01.2024

 Мир

Буханка хлеба за 300 рублей: россиянка рассказала, как переехала на ПМЖ в Австралию

22.01.2024

 Мир

Благодарные горожане подарили 70 тысяч на билет домой грузчику, который спасал их детей из кипятка, — теперь он встретится с семьей

22.01.2024

 Погода

Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае потеплеет до -5 градусов

22.01.2024

 Общество

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

22.01.2024

 Общество

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: по кому и за что проехался Кащей из «Слова пацана» (собрали список!)

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

Минобороны РФ раскрыло детали штурма села Веселое

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске