Минобороны РФ раскрыло детали штурма села Веселое

Минобороны России раскрыло детали освобождения села Веселое в Донецкой Народной Республике.

О том, что населенный пункт удалось отбить у ВСУ, в Минобороны сообщили 18 января.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в ходе разведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе и на его подступах.

Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, а также минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.«”Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм”, – приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Российские десантники взяли под контроль населенный пункт, при этом ВСУшники бежали, бросив раненых и убитых.«”Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен”, – заключили в ведомстве.

Радио Sputnik сообщало, что российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском.

Взято отсюда.