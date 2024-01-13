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Минобороны РФ раскрыло суточные потери ВСУ на Донецком направлении

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Минобороны РФ раскрыло суточные потери ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины за истекшие 24 часа потеряли на Донецком направлении до 320 человек и четыре танка, сообщили в Минобороны России.«

"Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходную гаубицу "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", – сказано в ежедневной сводке ведомства.

В министерстве уточнили, что огневое поражение нанесено живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад украинской теробороны возле населенных пунктов Георгиевск, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Ранее радио Sputnik сообщило, что пехота ВСУ перестала проявлять активность на Краснолиманском направлении.

Взято отсюда.

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