Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех ракет над Курской областью

Силы ПВО уничтожили три ракеты украинского тактического ракетного комплекса (ТРК) “Точка-У” над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Курский губернатор Роман Старовойт ранее заявил, что средства ПВО, по предварительной информации, сбили три украинские ракеты над Фатежским районом.«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК "Точка-У" были уничтожены над Курской областью", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее радио Sputnik писало, что ВС РФ нанесли удар по складу авиабоеприпасов ВСУ в Днепропетровской области.

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