Минобороны сообщило об уничтожение БПЛА над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.«”Двадцать четвертого февраля около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что дрон уничтожен средствами ПВО в небе над территорией Белгородской области.

Радио Sputnik ранее сообщало, что ВС РФ уничтожили в Калужской и Брянской областях два украинских дрона.

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