Российские военнослужащие уничтожили на Купянском направлении еще два танка Leopard 2, сообщает Минобороны РФ.«”На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard-2, и два пикапа”, – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее во вторник военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные увеличили использование западной бронетехники на Купянском направлении.«

"В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное был выявлен рост использования ВФУ (вооруженными формированиями Украины, – ред.) западной бронетехники. В частности, отмечен незначительный рост применения немецких танков Leopard, двукратное увеличение на поле боя американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90", – написал Марочко в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

В начале января радио Sputnik сообщало об уничтожении ВС РФ взвода танков Leopard 2 на Сватовском направлении.

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