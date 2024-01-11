Срыв Западом мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году является настоящим преступлением, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски.«”На мой взгляд, это было преступление – поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди, при том что мир уже почти был у них в руках”, – сказала она в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Квятковски отметила, что тогда у сторон было готово мирное соглашение, которое удовлетворяло и Москву, и Киев, но Запад не мог позволить так скоро завершить конфликт. Теперь же Украина разрушена, подчеркнула эксперт. «

"Украинские беженцы в Германии, Польше и других странах не планируют возвращаться, потому что они умнее нас и понимают, что произошедшее с Украиной необратимо. Потребуется не одно поколение, чтобы вернуть все на круги своя", – отметила подполковник.

По мнению эксперта, сейчас российская армия находится в гораздо лучшей форме, РФ успешно наладила военное производство, а также преодолела западные санкции.«

"Теперь, когда наступит мир, Украина многое потеряет, потому что Россия уже не та, какой она была", – заключила Квятковски.

Радио Sputnik писало, какие города может потерять Украина в ходе конфликта.

Взято отсюда.