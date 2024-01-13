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“Мир превратится в джунгли”. Эксперт о последствиях ударов США по Йемену

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"Мир превратится в джунгли". Эксперт о последствиях ударов США по Йемену

США, незаконно атаковав Йемен, создают опасный прецедент, способный превратить мир в “джунгли”, где доминирует “право сильного”, считает политолог Сергей Станкевич.«”Соединенные Штаты сейчас пытаются придать вид законности конфискации замороженных российских суверенных активов в размере порядка 300 миллиардов долларов, упрекая Россию в том, что вот она участвует в конфликте на территории Украины. Вот представьте себе, США вне каких-либо правовых международных рамок наносят удар по Йемену. Теперь другие страны могут ссылаться на прецедент и пытаться как-то замораживать и конфисковывать американские активы. Ситуация достаточно зеркальная. И опять появляется вопрос: почему одним можно, а другим нельзя?” – сказал Станкевич в интервью телеканалу “360”.

По его мнению, недопустимо, что США позволяют себе действия, которые другим запрещают под угрозой введения санкций и применения других ограничительных мер.

В этих условиях становится все более актуальным вопрос об установлении нового миропорядка – без этого мир может расколоться, и кто угодно где угодно будет наносить удары и конфисковывать активы, поделился мнением эксперт.«”Этого допустить нельзя. Мы скатимся к тому, что мир превратится в джунгли, где прав тот, у кого больше силы”, – заключил Станкевич.

Радио Sputnik также сообщило, что председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности за атаки на Йемен.

Взято отсюда.

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