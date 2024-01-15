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Мирошник: Великобритания в отношении Украины действует очень расчетливо

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Мирошник: Великобритания в отношении Украины действует очень расчетливо

В Киеве и Лондоне разошлись в понимании содержания договора по безопасности сроком на 10 лет, который был заключен в ходе визита британского премьера Риши Сунака на Украину, считает посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что после подписания соглашения Владимир Зеленский называл договоренности “гарантиями безопасности”, хотя никаких гарантий в документе не содержится.«”Итоги поездки Сунака в Киев очень по-разному освещались в разных СМИ: очень бравурные, фонтанирующие описания – на украинских ресурсах, и практически полное их отсутствие в британских и американских СМИ. То есть там о том, что произошло, практически не говорилось. В отличии от колонки самого Зеленского, где он также фонтанировал, мол, Великобритания дала гарантии Украине. Я очень внимательно прочитал соглашение, которое было официально опубликовано. В этом соглашении нет ни одного слова “гарантия””, – сказал Мирошник в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Великобритания не дает никаких гарантий, а лишь обозначает, что намерена и дальше помогать Киеву, продолжил он.«”Все формулировки выглядят таким образом: Великобритания будет консультироваться с партнерами о … И далее пошло по списку: о предоставлении вооружения, об обучении военных, о восстановлении Украины и так далее. Гарантий там нет от слова совсем. Там нет никаких гарантий, которые бы брала на себя Великобритания. Это Украина берет на себя гарантии – если вдруг “Россия нападет на Великобританию”, тогда Украина будет готова вступить в военные действия. Ничего другого там нет. Зеленский – актер, и во всем прослеживается это актерство. Он вживается в роль, старается верить в ту чушь, которую продолжает продавать жителям Украины, тем самым занимается профанацией, а Великобритания действует очень расчетливо и осознанно”, – заключил Мирошник.

Программу слушайте здесь.СпецпредставительПреступления киевского режима и “гарантии” Сунака11:04СпецпредставительСитуация в прифронтовых территориях и Зеленский в Давосе11:33

Взято отсюда.

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