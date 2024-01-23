Указ Киева об “исторических землях” является попыткой властей Украины копаться в делах России, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.«”Это такая попытка влезть в нашу внутреннюю политику, в нашу внутреннюю повестку и попытаться начать здесь копаться. Это контрпродуктивная история, для нас это должно выступить спусковым крючком для жесткого формулирования позиции, связанной с ущемлением русских, людей русской культуры, идентифицирующих себя как приверженцев русской цивилизации, живущих на территории (Украины, – ред.)”, – сказал Мирошник в эфире телеканала “Россия-24”.

Указ “Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации” был опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского накануне.

Радио Sputnik сообщало, что в Крыму оценили указ Зеленского об “исторических землях”.

Взято отсюда.