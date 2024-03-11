Мирошник: Зеленский неслучайно притащил премьера Греции в Одессу

У западников нет оснований упрекать Россию в ударе по военным объектам в Одессе во время приезда туда Владимира Зеленского и греческой делегации, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

Ранее ряд западных представителей в Совбезе ООН раскритиковали Россию за удары по объектам в Одессе, якобы в нескольких сотнях метров от кортежа Зеленского и греческой делегации во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом.«”Во-первых, они сами подставились, потому что <…> целенаправленно приехали в порт, пытались устраивать там брифинг, какие-то хождения кругами. <…> Заметьте, был ряд “чудесных” сигналов: почему-то не сработала сирена. (Президент США Джо) Байден приезжал (в Киев, – ред.) – сирена сработала, а тут не сработала. Это была продуманная “экскурсионная программа”, в которой обязательно должен быть пикантный момент”, – сказал Родион Мирошник в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Имела место продуманная провокация киевского режима, считает он.«”Потому что Зеленский, не скрывая, много времени говорит о том, что это способ прикрывать Украину и украинские объекты. Мол, больше будем приглашать ВИП-персон – русские не решатся по ним бить. Поэтому притащили его (премьера Греции) туда. В Минобороны РФ подтвердили, что наносился удар по военному объекту. Что забыл премьер-министр государства, которое является соучастником военных действий на Украине, на этой территории? Поэтому в данном случае это абсолютно провокационные действия”, – заключил Мирошник.

Программу слушайте здесь.СпецпредставительЗаявление по Украине в Совбезе ООН и обстрелы российских территорий ВСУ11:04СпецпредставительБеспредел режима Зеленского, и реакция Киева на слова папы римского11:33

Взято отсюда.