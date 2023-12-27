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Мизулина: блогера Ивлееву проверяет налоговая

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Мизулина: блогера Ивлееву проверяет налоговая

Блогера и актрису Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции, сообщила глава “Лиги безопасного интернета” Екатерина Мизулина.«

"ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела", – написала Мизулина в Telegram-канале.

Она также поблагодарила “российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО”.

Российское общество показало свое отношение к тем, кто участвовал в “голой” вечеринке, и народ имеет на это право, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Взято отсюда.

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