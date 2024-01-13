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МО РФ: нанесен удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА

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МО РФ: нанесен удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА

Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли групповой удар, в том числе ракетами “Кинжал”, по объектам ВПК на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.«

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами", – сказано в ежедневной сводке ведомства.

Удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды калибра 155, 152 и 125 миллиметров, порох и ударные дроны, уточнили в министерстве

Цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены, заключили в российском Минобороны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что пехота ВСУ перестала проявлять активность на Краснолиманском направлении.

Взято отсюда.

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