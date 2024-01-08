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МО РФ рассказало об ударе “Кинжалами” по военной инфраструктуре на Украине

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МО РФ рассказало об ударе "Кинжалами" по военной инфраструктуре на Украине

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс “Кинжал”

Российская армия нанесла удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.«

Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", – говорится в ежедневной сводке ведомства.

В понедельник утром украинские СМИ сообщили об ударах и последующих взрывах в Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге и Харькове.

Кроме того, прилеты зафиксировали в Хмельницком, в ряде населенных пунктов Житомирской области и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

На минувшей неделе радио Sputnik сообщало, что российское Минобороны раскрыло количество нанесенных по военным объектам Украины ударов.

Взято отсюда.

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