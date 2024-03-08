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МО РФ рассказало подробности групповых ударов по военным объектам Украины

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МО РФ рассказало подробности групповых ударов по военным объектам Украины

Российская армия за неделю нанесла 34 групповых удара по объектам ВСУ, где осуществлялась сборка безэкипажных катеров, арсеналам и пунктам дислокации, сообщили в Минобороны РФ.«

"В период с 2 по 8 марта 2024 г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", – сказано в ежедневной сводке ведомства.

Накануне радио Sputnik также сообщило подробности удара ВС России по инфраструктурным объектам в Сумах.

Взято отсюда.

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