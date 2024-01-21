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МО РФ: система ПВО сбила над западным побережьем Крыма две авиаракеты ВСУ

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МО РФ: система ПВО сбила над западным побережьем Крыма две авиаракеты ВСУ

Российская система ПВО уничтожила две выпущенные ВСУ управляемые авиационные ракеты возле западного побережья Крыма, попытка террористической атаки пресечена, сообщили в Минобороны РФ.«

"Двадцать первого января т. г. около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", – приводит сообщение РИА Новости.

В воскресенье днем радио Sputnik также сообщило об отмене в Севастополе продлившейся почти полтора часа воздушной тревоги.

Взято отсюда.

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