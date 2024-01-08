Силы ПВО пресекли попытку украинской армии совершить террористическую атаку на объекты в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионом 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, продолжили в ведомстве.

Отмечается, что попытка атаки зафиксирована около 21:30 мск.

Радио Sputnik рассказало, почему, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, важно полностью освободить территорию региона.

Взято отсюда.