Российские войска отразили три контратаки на Авдеевском направлении, ликвидировав при этом более 400 украинских военнослужащих, сообщило Министерство обороны РФ.«

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Бердычи и Новокалиново Донецкой Народной Республики", – говорится в ежедневной сводке ведомства.

Отмечается, что отражены три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Тоненькое и Семеновка.«”Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортера, пятнадцать автомобилей, самоходная артиллерийская установка АS-90 Braveheart производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица “Мста-Б”, две гаубицы Д-20 и две Д-30″, – уточняется в публикации.

Радио Sputnik также сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар по цеху сборки дронов ВСУ в Сумской области.

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