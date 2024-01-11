Предложения о ротации председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов назвал «ципсошно-церэушными наработочками» и добавил, что каждый гражданин РФ «должен быть готов в любое время по велению родины прийти и выполнить задачу».

«Мобилизованные, они уже год воюют, они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом ещё долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги», – отметил Картаполов.

Также депутат добавил, что работы по внедрению электронных повесток и созданию единой системы воинского учёта в России будут завершены к 2025 году.

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