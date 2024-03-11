Мог и точку поставить… Байден пожалел, что влез на Украину. И передумал

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Признать болезнь – не значит, ее вылечить, но шаг в правильном направлении. Впрочем, оно имело бы смысл, будь это направление в желтый дом, а не на выборы, чтобы остаться в Белом. К тому же признал он все-таки не болезнь, а только свой возраст. Тоже неплохо, учитывая, что прежде он кокетничал как дамочка, скрывая свои годы в диапазоне от шестидесяти до трехсот. А теперь честно сказал: “Да, не шешнадцать. И не первый”. “Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет. Но я понимаю, как сделать что-то для американского народа”,– начинает Джо Байден новый агитационный ролик.

И ведь не поспоришь. Понимает. Он уже сделал такую инфляцию – это что-то. А цены на продукты. Что ты. Но тут важно, не что он говорит, а как. Мягко, проникновенно, душевно. Дедушка – божий одуванчик. А совсем не тот злобный старикашка, которому выдай клюку, он бы и ею размахивал, выкрикивая с трибуны конгресса ежегодное (многие смеют надеяться, что последнее) послание “городу и миру”. Скорость, громкость, агрессивность речи, по мнению психиатров, выдавали в нем препарат на основе амфетамина. Но к интервью MSNBC его, видимо, уже отпустило, поскольку смиренно признал, что, охотясь за бен Ладеном, “мы допустили ошибку”.

“Нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. Это породило лишь больше новых проблем”,– мог бы Байден не исправлять себя после Украины, а просто поставить запятую. Еще лучше – точку. Но либо он не считает ошибкой то, что они в нее залезли, либо присутствие там не считает вмешательством. Как бы то ни было, другой президент США назовет вещи своими именами. После встречи с ним в Мар-а-Лаго венгерский премьер Виктор Орбан уверен, что Дональд Трамп врать не стал бы. Если сказал ему, что прекратит содержать Киев, слово сдержит.

Но пока в Белом доме хозяйничает выжившее из ума существо, именно оно зачитывает обращение по случаю Рамадана и не скупится на “крокодиловы слезы” по Газе. “Когда мусульмане будут собираться за разговением, мысли многих будут заняты страданием палестинского народа. Тем же заняты и мои мысли”, – сказал Байден так, будто никто не знает, что его мысли заняты Альцгеймером. Что касается палестинцев, то он умудряется уничтожать их, даже сбрасывая на них с воздуха “гуманитарку”, поскольку известно, если янки меняют кнут на пряник, то он настолько черствый, что им убить можно.

Хотя для этого Джо поставляет Израилю оружие. Не факт, кстати, что сам додумался. Как пишет The Washington Post, сложные решения президент принимает по принципу “если чем заболею, к врачам обращаться не стану”. “Байден не желает делать последний шаг, пока не поговорит с кем-то, близко знакомым”. А нет для него никого более заслуживающего доверия, чем старые дружки-политики. Судя по его результатам, такие же безмозглые. Что естественно, ибо все они, как сказал классик, “старой формации”, общими усилиями сумевшие довести ее до окончания. Точнее – до приставки “де-“.Сенатор Клишас. Да, тот самыйНовые законы в России и выступление Байдена8 марта, 17:04

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Взято отсюда.