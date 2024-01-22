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“Молчат несколько дней”. СМИ узнали, почему ВСУ оставляют свои позиции

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"Молчат несколько дней". СМИ узнали, почему ВСУ оставляют свои позиции

Украинская армия вынуждена отступать со своих позиций из-за критической нехватки боеприпасов, пишет немецкое издание ZDF.«”Украинские вооруженные силы испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их понемногу оставлять территории. <…> Российским войскам удалось продвинуться к Купянску, а также к юго-востоку от него. На последнем направлении они заняли небольшой населенный пункт Крахмальное и вытеснили украинскую 103-ю танковую дивизию”, – говорится в публикации.

Автор статьи отметил, что украинская артиллерия может выпускать не более двух тысяч снарядов в день, что в 10 раз меньше возможностей ВС РФ.«

"На линии фронта в тысячу километров это означает, что некоторые украинские орудия молчат несколько дней", – резюмируется в публикации.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Крахмальное Харьковской области.

Радио Sputnik писало о положении ВСУ на Херсонском направлении.

Взято отсюда.

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