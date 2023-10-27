Мошенники выманили у россиянина около трех млн рублей из-за «финансирования террористов»
На Камчатке мужчина отдал мошенникам около трех миллионов рублей
Житель города Вилючинск отдал мошенникам почти три миллиона рублей после одного звонка. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что кто-то пытается украсть средства со счета россиянина и направляет деньги на финансирование террористических организаций. В результате мужчина отдал аферистам около трех миллионов рублей.
По данным правоохранителей, за сутки у жителей Камчатского края выманили более семи миллионов рублей. В МВД напомнили, что полицейские не звонят гражданам с просьбой совершить какие-либо операции с их банковскими счетами.
Ранее в Москве пенсионерка отдала мошенникам 12 миллионов рублей.
новости Локтевский
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