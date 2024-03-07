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“Мощный сигнал”. Защитит ли НАТО Украину в случае ее членства?

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"Мощный сигнал". Защитит ли НАТО Украину в случае ее членства?

Вступление в НАТО не гарантирует Украине защиту со стороны альянса, заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

“Статья V Североатлантического договора – это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован”, – пояснил эксперт в статье для издания Foreign Policy.

США настаивают на широкой интерпретации V статьи, согласно которой члены блока действуют “так, как посчитают нужным”, в таком случае натовским странам не обязательно применять свою армию для защиты другого государства, добавил он.

В эфире радио Sputnik политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение, что это предупреждение о том, что страны НАТО не собираются воевать за Украину, и не только за нее.«

"Необходимо напомнить о том, что статья V еще никогда не была применена. Интерпретация статьи создает очень широкие возможности для того, чтобы странам НАТО, в том числе их лидерам, действовать по обстоятельствам, исходя из тех или иных соображений. Это заявление в данный конкретный момент – в условиях кризиса на Украине, падения рейтинга Зеленского, неудач в противостоянии с Россией – это мощный сигнал: страны – лидеры НАТО, прежде всего США, не собираются оказывать помощь в случае необходимости своим членам. То есть это надо трактовать более широко, чем Украина, это касается и других стран НАТО, которые пытаются апеллировать к Соединенным Штатам. Этот сигнал свидетельствует о том, что США не просто не собираются оказывать помощь, а оставляют себе свободу рук – действовать так, как посчитают нужным", – сказал Владимир Шаповалов.

Взято отсюда.

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