Московский суд перевел в СИЗО двух студентов, обвиняемых по делу об экстремизме - ГОРНЯК22

Обвиняемые по делу об экстремизме двое студентов ВШЭ судом переведены в СИЗО

Студенты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Иван Трофимов и Алина Олехнович решением Басманного суда Москвы были переведены в СИЗО по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд продлил Трофимову и Олехнович, обвиняемым в участии в деятельности организации, в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности, содержание под стражей до 24 декабря 2023 года. Изначально студенты находились под домашним арестом, но затем апелляционная инстанция изменила его на содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов двух студентов школы дизайна НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). 26-28 июля Иван Трофимов и Алина Олехнович были отправлены под домашний арест по уголовному делу об участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК Российской Федерации). Студентов подозревают в работе на штаб Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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