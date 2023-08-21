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Москва и Санкт-Петербург вошли в топ городов с самой низкой стоимостью услуг по доставке еды

редактор01 mins

Исследование: стоимость доставки в российских городах ниже средней по миру на 15%

Средняя стоимость услуг сервисов по доставке еды из ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге ниже на 15%, чем в других крупнейших городах Европы и США. Такие данные следуют из результатов исследования команды независимого издания о современных городских сервисах «Трушеринг».

В исследовании принимали участие такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Прага, Мадрид, Рим, Берлин, Лиссабон, Париж, Брюссель, Лондон, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Амстердам, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Исследование проводилось в сервисах Deliveroo, GrubHub, UberEats, Glovo, Wolt, Яндекс Еда и Маркет Деливери.

Команда исследователей делала в каждом из городов 4 разных заказа: фастфуд в отель в центре, блюда из местного ресторана в отель в центре, фастфуд в жилой дом в спальном районе и блюда из местного ресторана в жилой дом в спальном районе.

По итогам исследования в топ городов с самыми дешевыми услугами по доставке вошли Рим, Берлин, Лиссабон, Мадрид, Прага, Москва и Санкт-Петербург. В этих городах пользователи платят в среднем менее 200 рублей за доставку еды.

В топ городов с самыми дорогими услугами вошли Копенгаген, Лос-Анджелес, Осло и Брюссель. В них средняя стоимость доставки и услуг сервиса доходит до 459 рублей.

В топ-3 приложений с самыми дешевыми услугами по доставке вошли сервисы Glovo, Яндекс Еда и Маркет Деливери.

Команда исследователей учитывала не только плату за доставку, но и сервисный сбор, плату за небольшой заказ, стоимость пакета и обязательные чаевые.

По итогам исследования 79,1% заказов через приложения по доставке еды в мире включают в стоимость обязательные сборы. Наименьшая доля обязательных сборов приходится на приложения Wolt (11%), «Маркет Деливери» (20%) и «Яндекс Еда» (22%), а в других городах доля обязательных сборов варьируется от 32 до 100%.

Исследование проводилось в городах, которые входят в топ-20 рейтинга стоимости жизни по версии Economist Intelligence Unit, а также в топ-20 рейтинга стран по уровню жизни и покупательской способности Numbeo.

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