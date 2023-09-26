Мостовой прокомментировал скандальный ответ Дзюбы на вопрос о Семаке

Мостовой не стал осуждать Дзюбу за скандальный ответ на вопрос о Семаке

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал скандальное высказывание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Слова Мостового передает Vprognoze.ru.

Дзюба после матча «Зенит» — «Локомотив» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не знает Семака.

«Я к этому спокойно отношусь. Все люди разные. Кто-то реагирует одним образом, кто-то — другим. Если бы не журналисты, вообще на это никто бы внимания не обращал. Ну что такого случилось? Помните, раньше была аналогичная история с Карпиным и Дзюбой. Год ее муссировали. Так же и здесь», – сказал Мостовой.

Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист «Зенита» Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Ранее тренер Слуцкий заявил, что не согласен с Дзюбой после его слов о Семаке.

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