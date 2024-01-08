Россия повысила интенсивность ударов по целям на Украине в ответ на обстрелы Белгорода, но Киеву не удастся спровоцировать Москву на агрессию в отношении мирных жителей, уверен полковник запаса Андрей Попов, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора “Альфа”.«”Наши вооруженные силы активизировали работу по объектам Украины. Повысилась интенсивность обстрелов по военной инфраструктуре противника, по его военным объектам и местам скопления солдат ВСУ и иностранных наемников. Мы бьем также по центрам принятия решений”, – сказал Попов интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

По его словам, Владимир Зеленский и его клика хотят, чтобы в ответ на агрессию Украины в виде ударов по мирным гражданам и гражданским объектам в Белгороде россияне нанесли аналогичные удары по прохожим и жилым домам украинских городов.«”Хотя цель была именно такая, ВС РФ отвечают на агрессию только в рамках своей доктрины. Мы боремся не с народом Украины, а с центрами принятия решений, вооруженными силами противника и иностранными наемниками, и, в конечном счете, с самим Зеленским. Желаемой цели они не добьются”, – подчеркнул специалист.

В понедельник днем радио Sputnik сообщило о российском ударе “Кинжалами” по военной инфраструктуре на Украине.

Взято отсюда.