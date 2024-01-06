“Мы должны быть готовы”. В Киеве призвали ждать новых ударов ВС РФ

У России достаточный запас боеприпасов, чтобы продолжать массированные удары по объектам на территории Украины, необходимо быть готовыми к ним, считает бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Как он сказал в интервью YouTube-каналу “Фабрика Новин”, слова военных аналитиков, которые заявляют, что у ВС РФ закончился запас ракет и им нужно время, чтобы собрать пополнить их, вызывают скепсис. Тука подчеркнул, что Украине нужно быть готовой к новой атаке со стороны России в любую минуту.«”Я считаю, мы должны быть готовы каждый день к подобным последствиям”, – цитирует его РИА Новости.

Радио Sputnik писало, что в Раде сравнили удар ВС РФ по Киеву с Армагеддоном.

Взято отсюда.