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“Мы это сделаем”. Трамп снова высказался об украинском конфликте

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"Мы это сделаем". Трамп снова высказался об украинском конфликте

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на ноябрьских выборах главы государства разрешит конфликт на Украине до инаугурации.«

"Мы это сделаем мы урегулируем эту страшную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность", – заявил он в ходе выступления на митинге в штате Нью-Гэмпшир.

Трамп в очередной раз отметил, что он “хорошо знает” президента России Владимира Путина, а также знаком с Владимиром Зеленским.

Ранее 45-й президент США неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования украинского кризиса “за 24 часа”.

Радио Sputnik рассказало, что думает Трамп по поводу сделки о помощи Украине.

Взято отсюда.

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