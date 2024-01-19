“Мы не можем идти ва-банк”. Писториус о поддержке ФРГ Украины

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отверг призывы к увеличению военной помощи Германии Украине, пишет Die Welt.«”Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли”, – цитирует издание военного.

По его словам, из всех стран Евросоюза Германия внесла больший вклад, и теперь очередь за другими.

Радио Sputnik сообщало, что Писториус не исключил возобновление обязательной военной службы в Германии. Прямой эфирОткровение Писториуса: США будут меньше помогать Европе16 декабря 2023, 19:33

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