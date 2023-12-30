“Мы – не они”. Медведев прокомментировал удар ВСУ по Белгороду

Террористический удар по Белгороду и гибель граждан – это кровавое преступление киевского режима, совершенное из-за невозможности изменить ситуацию на фронте, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.«”Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан – кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших”, – написал он на странице в соцсети “ВКонтакте”.

Медведев подчеркнул, что в Киеве есть те, кто надеется, что украинские удары спровоцируют Россию на зеркальный ответ. «

"Мы – не они. Хотя, вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев. В пятницу российская армия нанесла серьезный ущерб военной и иной инфраструктуре неонацистского режима. Боевая работа будет продолжена. А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока еще контролируют", – отметил зампред Совбеза РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

Для жителей Белгорода заработала единая горячая линия по номеру “112” для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

По последним данным МЧС, в результате удара погибли 14 человек, в том числе двое детей, и еще 108 человек пострадали.

Уголовное дело открыто по статьям “покушение на убийство”, “убийство”, “умышленное уничтожение/повреждение имущества”.

Радио Sputnik также писало, что президенту РФ Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду.

Взято отсюда.