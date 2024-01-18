“Мы не сможем вмешаться”. Киев признал трудности принудительной мобилизации

Насильно мобилизовать проживающих за границей в статусе украинцев не получится, особенно если они имеют статус беженца, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.«

"Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца", – сказал он в интервью агентству Report.

При этом Данилов уверен, что новый законопроект о мобилизации внесет коррективы в процесс призыва, и сделает его “более справедливым”.«”Не думаю, что новый законопроект вызовет серьезные недовольства. Просто люди пока не видят окончательного варианта документа, и у них складываются различные мнения”, – сказал секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховой радой и отправлен на доработку в связи с рядом пунктов, нарушающих права человека.

Радио Sputnik писало, что украинцам начали отказывать в госпитализации без справки из военкомата.

Взято отсюда.