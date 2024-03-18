“Мы не выиграем”. В Киеве сделали шокирующее заявление о России

Российская армия использует целые комбинации современных дронов, с помощью которых поражает технику ВСУ, украинцы не могут их перехватить, заявил украинский политик Игорь Лапин.«

"Российские дроны типа "Орланов" висят очень высоко, мы их доставать обычными средствами не можем. Они корректируют "Ланцеты", которые поражают нашу технику. Кроме того, они дают координаты или команду и тогда уже на месте FPV-дронами бьют по нашей пехоте", – сказал он в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".

Лапин отметил, что Украина вынуждена воевать с помощью оружия прошлого столетия, когда российские войска оснащены современными разработками, в том числе беспилотниками, которые невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.«”Воевать средствами поражения XX столетия, против FPV-дронов и других (средств) XIX столетия? Так мы войну не выиграем. Это как охотится с пулеметами за “Шахедами”, – заключил политик.

Радио Sputnik сообщало, что солдаты ВС РФ с помощью FPV-дрона нанесли удар по украинской ДРГ.

Взято отсюда.