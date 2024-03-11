. После сдачи Авдеевки российской армии ВСУ теряют позиции и на других участках фронта, пишет американская газета The New York Post.

Как отмечается, причина тому – сокращение запасов боеприпасов и отсутствие оборонительных сооружений. «

"Если бы мы подготовили позиции за Авдеевкой, куда могла бы отступить наша пехота, мы бы удерживали их там очень долго", – приводит издание слова одного из украинских ВСУшников.

Установив контроль над Авдеевкой, ВС РФ продолжают наступление, подчеркивается в публикации. По данным издания, новая линия обороны украинской армии проходит через села Бердичи, Орловка и Тоненькое, которые украинцы также не успели укрепить.

Командир украинского подразделения, занимающего позиции под Часовым Яром, заявил о грядущем поражении ВСУ.«

"Я думаю, что мы все умрем. Все, кто здесь. Нас больше не будет", – сказал украинский военнослужащий.

Солдаты также пожаловались журналистам на нормирование снарядов и заканчивающиеся танки, добавляет телеканал “360”.

Радио Sputnik писало, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обосновал бегство ВСУ с позиций на фронте.

Взято отсюда.