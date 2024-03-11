реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Мы все умрем”. Американские СМИ пишут о пессимистичных прогнозах ВСУшников

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Мы все умрем". Американские СМИ пишут о пессимистичных прогнозах ВСУшников

. После сдачи Авдеевки российской армии ВСУ теряют позиции и на других участках фронта, пишет американская газета The New York Post.

Как отмечается, причина тому – сокращение запасов боеприпасов и отсутствие оборонительных сооружений. «

"Если бы мы подготовили позиции за Авдеевкой, куда могла бы отступить наша пехота, мы бы удерживали их там очень долго", – приводит издание слова одного из украинских ВСУшников.

Установив контроль над Авдеевкой, ВС РФ продолжают наступление, подчеркивается в публикации. По данным издания, новая линия обороны украинской армии проходит через села Бердичи, Орловка и Тоненькое, которые украинцы также не успели укрепить.

Командир украинского подразделения, занимающего позиции под Часовым Яром, заявил о грядущем поражении ВСУ.«

"Я думаю, что мы все умрем. Все, кто здесь. Нас больше не будет", – сказал украинский военнослужащий.

Солдаты также пожаловались журналистам на нормирование снарядов и заканчивающиеся танки, добавляет телеканал “360”.

Радио Sputnik писало, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обосновал бегство ВСУ с позиций на фронте.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Рубцовчане встретились с доверенным лицом Президента России Викторией Гальцевой

Фото Веры Брюхановой / Местное время В Рубцовске состоялась встреча…

В канун Международного женского дня сотрудники МО МВД России…

Инспекторы ОГИБДД вооружившись цветами провели праздничную акцию «Цветы для автоледи».…

Безопасность пешеходов: в Рубцовске случилось ДТП с участием ребенка

Фото: vbelgorode.com 7 марта в Рубцовске произошло ДТП с участием…

Рубцовчанка перевела мошенникам более трех миллионов рублей

Фото fb.ru 67-летняя жительница Рубцовска стала очередной жертвой мошенников по…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp