реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

На Ямале многодетные семьи участников СВО получили новые гарантии поддержки

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На Ямале многодетные семьи участников СВО получили новые гарантии поддержки

Многодетные семьи участников СВО сохраняют право на получение бесплатного земельного участка, даже в случае гибели (признания безвестно отсутствующим или умершим) ребенка или нескольких детей после достижения 18-летнего возраста в ходе участия в специальной военной операции, сообщили в Заксобрании ЯНАО.

Председатель регионального парламента Сергей Ямкин пояснил, что речь идет о случаях, когда многодетные семьи уже стояли в очереди на получение бесплатного земельного участка, а в момент наступления их очередности потребовалось документальное подтверждение статуса многодетной семьи, говорится на сайте Заксобрания ЯНАО.«

"Мы единогласно проголосовали за инициативу, суть которой – поддержать многодетные семьи участников СВО. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года", – приводит портал "Ямал-Медиа" слова Ямкина.

Инициировал изменения в законодательство исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко, добавляет ИА “Север Пресс”.

Ранее радио Sputnik писало, что ямальские спасатели помогли застрявшей в тундре семье с ребенком.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Алтайский минздрав напомнил, должны ли медики скорой надевать бахилы…

Скорая помощь Фото: t.me/ssmpbiysk Если пациент или его семья хочет…

В алтайском селе неизвестный открыл стрельбу по лошадям

Лошадь. Конь Фото: unsplash.com Неизвестный выстрелом убил одно животное и…

Барнаульца отправили в колонию за воровство сыра из Марии-Ра 

Сыр Фото: pexels.com Суд принял во внимание, что мужчина уже…

Пассажирка автобуса в Барнауле пострадала в ДТП с Lexus

Авария с автобусом Фото: кадр видео Telegram-канала "В курсе 22"…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp