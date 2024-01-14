“На них будут охотиться”. В США обеспокоились новой целью ВС РФ на Украине

ВС России сразу же начнут охоту на западные истребители F-16 в зоне СВО, считает бывший аналитик Пентагона, подполковник в отставке Карен Квятковски.«”Если взять небольшое число F-16, посадить в них неопытных пилотов и тут же их отправить в зону крайне активных боевых действий – где, кстати, на них будут специально охотиться, пусть их и будет немного, поскольку эти истребители способны нести вооружения, которые могут наносить удары глубоко внутри российской территории, а украинцы уже показали, что готовы пытаться распространить масштабы боевых действий за пределы изначальной российской границы… В общем, на них будут охотиться”, – приводит ее слова РИА Новости.

Эксперт Квятковски в интервью YouTube-каналу Dialogue Works отметила, что на выживаемости ВСУшников в боях с ВС РФ серьезно отразится отсутствие опыта использования американских самолетов

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Американская администрация, в свою очередь, подтвердила, что ВСУ получат самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков.

Радио Sputnik ранее писало, как удары российскими “Кинжалами” повлияли на снабжение ВСУ.

Взято отсюда.