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На северо-востоке Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги

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На северо-востоке Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в четырех областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

По данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области – примерно в 11:18 мск. В течение восьми минут сирены сработали в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

В субботу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя два часа ее отменили.

Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Кропивницком (бывший Кировоград).

ВС РФ начали наносить удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik ранее сообщало о взрывах и работе ПВО в Киеве.

Взято отсюда.

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