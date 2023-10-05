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На Украине назначили пожизненную стипендию отцу Зеленского

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Отцу Зеленского назначили пожизненную стипендию за заслуги в образовании

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Правительство Украины назначило пожизненную стипендию отцу украинского президента Владимира Зеленского Александру, который является профессором Государственного университета экономики и технологии в Кривом Роге. Распоряжение опубликовано на сайте украинского кабмина.

Стипендия была назначена за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» в стране. Александр Зеленский — доктор технических наук и заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения в университете.

Пожизненную стипендию в стране назначили с 1 сентября 119 научно-педагогическим работникам.

Стипендии правительства Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования были учреждены постановлением правительства страны в декабре 2020 года. Она составляет три прожиточных минимума и выплачивается ежемесячно.

Ранее министр образования Украины выступил за полный отказ от русского языка в школах.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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