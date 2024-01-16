На всеукраинском телемарафоне показали карту России с Крымом

В прямом эфире новостного телемарафона, который транслировал украинский телеканал “Рада”, была показана карта России с Крымом в качестве субъекта Российской Федерации, передает РИА Новости.

Отмечается, что в репортаже о якобы коммуникационном коллапсе в ряде регионов России из-за непогоды украинские журналисты вывели на экран карту, где принадлежность Крымского полуострова была указана корректно.

После того, как на это обратили внимание другие украинские СМИ, телеканал ограничил возможность перематывать эфир всеукраинского телемарафона назад.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма “закрыт окончательно”.

Ранее радио Sputnik сообщало, что экс-депутат Рады назвала “единственный способ вернуть Крым и Донбасс”.

Взято отсюда.