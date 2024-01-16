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На Украине будут судить киевских депутатов-уклонистов

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На Украине будут судить киевских депутатов-уклонистов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о завершении расследования дела об уклонении от военной службы трех депутатов Киевского горсовета и помощника депутата.«

"Сотрудники ГБР завершили расследование уклонения от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета с помощью руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира воинской части. Обвинительный акт направлен в суд. Следователи установили, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие", – говорится в Telegram-канале спецслужбы.

По данным следствия, руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению “липовой командировки” трем депутатам и одному из их помощников в Киевскую городскую военную администрацию, также в сделке был задействован командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации.«”Три столичных депутата, помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины), а руководитель аппарата Киевской городской военной администрации – в содействии в уклонении. Командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий (ст. 426-1 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона”, – заключили в ГБР.

Ранее радио Sputnik писало, что украинских нардепов могут лишить брони и отправить в зону конфликта.

Взято отсюда.

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