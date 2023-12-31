На Украине не исключили лишения льготных выплат двух миллионов переселенцев

Около двух миллионов украинцев, являющихся внутренне перемещенными лицами, с 1 февраля 2024 года могут лишиться социальных выплат, если в законодательство не будут внесены изменения, предупредила вице-премьер Украины Ирина Верещук.«”На сегодняшний день действует постановление министерства социальной политики, согласно которому с 1 февраля 2024 года выплаты прекратят получать два миллиона внутренне перемещенных лиц”, – цитирует Верещук РИА Новости.

По ее словам, сейчас такие выплаты получают 2,5 миллиона человек, 40% из которых живут исключительно на помощь от государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать проект изменений в действующее постановление, рассказала Верещук.

Радио Sputnik также писало, что Киев может отказаться от выплат пенсионерам, если Запад не даст денег.

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