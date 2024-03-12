На Украине подписан закон о хранении репродуктивных клеток военных

Владимир Зеленский подписал закон о хранении репродуктивных клеток погибших украинских военнослужащих, сообщается на сайте Верховной рады.

Утверждается, что целью принятия документа является “сохранение генофонда украинского народа”.

Закон предусматривает, что в случае гибели военнослужащего замороженный биоматериал будет хранится бесплатно на протяжении трех лет.«”В случае гибели или признания умершим лица его репродуктивные клетки безвозмездно в течение трех лет с момента гибели. По истечении этого срока дальнейшее хранение может быть продлено за счет другого лица, ранее определенного в документации”, – говорится в тексте закона, фрагмент документа приводит РИА Новости

В документе также сказано, что “в случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, осуществившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким способом ребенка”.

В середине февраля радио Sputnik писало, что Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников.

Взято отсюда.