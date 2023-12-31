На Украине подсчитали размер полученной от Запада в 2023 году помощи

Украина в уходящем году получила от западных партнеров 42,5 миллиарда долларов в виде различной помощи, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он добавил, что безвозмездно Киев получил только четверть от названной суммы.«”Мы привлекли $42,5 млрд на бюджетные нужды Украины, 25% из которых грантовая поддержка”, – цитирует РЕН ТВ главу украинского Минфина.

На странице в соцсети министр отметил, что в 2023 году украинская сторона провела более 300 рабочих встреч с международными партнерами.

Радио Sputnik сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил финансовых доноров Киева о срочной встрече.

Взято отсюда.