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На Украине получающих высокую зарплату хотят освободить от мобилизации

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На Украине получающих высокую зарплату хотят освободить от мобилизации

Правительство Украины планирует увязать бронь от мобилизации с уровнем зарплаты, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.«

"Если человек получает в два раза выше среднего, то он может получить бронь", – отметил депутат в Telegram-канале.

По его данным, от мобилизации хотят освободить тех, кто получает высокую зарплату – от 35 тысяч гривен (почти 915 долларов), а также тех, у кого размер НДФЛ составляет не менее 6,3 тысячи гривен (165 долларов).

Планируется, что под мобилизацию не попадут чиновники категории А, работники военных заводов, полицейские, операторы связи и работники топливно-энергетического комплекса.

Гончаренко* добавил, что подобная инициатива уже исходила из офиса Владимира Зеленского, однако тогда ее подвергли критике за пункт про зарплаты, отмечает URA.ru.

По данным из открытых источников, средняя зарплата на Украине в 2023 году составляла порядка 13,5 тысячи гривен (около 352 долларов).

Радио Sputnik также сообщало, что, по словам Гончаренко*, на Украине начался парламентский кризис.

Взято отсюда.

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