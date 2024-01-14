На Украине признали неутешительную правду о производстве вооружения

Украина никогда не сможет самостоятельно покрыть все потребности в вооружении, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин. «

"Наши объемы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100% наши потребности, потому что наши потребности сегодня больше, чем потребности общего производства США, стран ЕС вместе", – приводит его слова РИА Новости.

Камышин в эфире всеукраинского телемарафона отметил, что “сложнее всего идет совместное производство боеприпасов”. По его словам, компоненты для их выпуска – “дефицитная позиция в мире”.

Радио Sputnik ранее писало, как удары российскими “Кинжалами” по объектам на Украине повлияли на снабжение ВСУ.

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