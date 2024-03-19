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На Украине признали потерю нескольких населенных пунктов

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На Украине признали потерю нескольких населенных пунктов

Украина потеряла Авдеевку и ряд населенных пунктов из-за нехватки боеприпасов, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль на пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом.«”Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за <…> недостатка боеприпасов”, – приводит его слова РИА Новости.

При этом Шмыгаль не уточнил, о каких конкретно населенных пунктах идет речь.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало об освобождении села Орловка на Авдеевском направлении, а в воскресенье – Мирного в Запорожской области. Кроме того, 12 марта российские войска заняли поселок Невельское на Донецком направлении.

Радио Sputnik писало, что для российских войск значит освобождение Мирного.

Взято отсюда.

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