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На Украине растет число людей, пессимистично оценивающих будущее страны

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На Украине растет число людей, пессимистично оценивающих будущее страны

Число украинцев, пессимистично оценивающих будущее страны, выросло почти в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, с 5% до 19% увеличилось число граждан, считающих, что 10 лет спустя Украина превратится в страну с разрушенной экономикой и “большим оттоком людей”. Больше всего пессимистов живет в восточных регионах – 25%. Среди респондентов-пессимистов лидирует молодежь от 18 до 29 лет.

При этом “во всех регионах большинство населения считает, что в будущем Украина будет процветающей страной в составе ЕС”, показало исследование.

Радио Sputnik сообщало, что опрос показал отношение украинцев к возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

Взято отсюда.

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