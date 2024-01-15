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На Украине сделали заявление о высокоточном оружии для ВСУ

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На Украине сделали заявление о высокоточном оружии для ВСУ

Почти все высокоточное вооружение для ВСУ производится западными странами, заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. «”На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем, – это все западное производство. Боеприпасы 155 калибра – это тоже в основном производства других стран”, – приводит его слова “РБК-Украина”.

По словам Скибицкого, Украине будет сложно противостоять России без поддержки со стороны США и Евросоюза. Он подчеркнул, что “в некоторых случаях” это просто невозможно.

Радио Sputnik ранее писало, как удары российскими “Кинжалами” по объектам на Украине повлияли на снабжение ВСУ.

Взято отсюда.

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