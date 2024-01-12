На Украине спрогнозировали судьбу предназначенных для ВСУ истребителей F-16

Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи. Архивное фото

Россия в ближайшее время может продолжить нанесение ударов по объектам на территории Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.«

"Вот они (российские войска, – ред.) провели две крупномасштабные классические воздушные операции. Они их будут проводить <…> еще месяц, а, может, два", – поделился он мнением в интервью YouTube-каналу "Да, это так".

Стариков добавил, что сейчас ВС РФ наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам критической инфраструктуры.

Он также считает, что когда на Украину поступят истребители F-16, они также станут первоочередной целью российских войск.

Кроме того, отставной полковник СБУ предположил, что в дальнейшем армия России перенесет эти воздушные удары на линию соприкосновения.

На минувшей неделе в Минобороны РФ сообщили, что ВС России с начала года нанесли 41 удар по военным объектам на территории Украины, среди которых предприятия ВПК, аэродромы и арсеналы.

Радио Sputnik писало, что в Киеве призвали ВСУ менять тактику применения беспилотников.

Взято отсюда.