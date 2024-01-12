Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Украине спрогнозировали судьбу предназначенных для ВСУ истребителей F-16

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На Украине спрогнозировали судьбу предназначенных для ВСУ истребителей F-16

Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи. Архивное фото

Россия в ближайшее время может продолжить нанесение ударов по объектам на территории Украины, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.«

"Вот они (российские войска, – ред.) провели две крупномасштабные классические воздушные операции. Они их будут проводить <…> еще месяц, а, может, два", – поделился он мнением в интервью YouTube-каналу "Да, это так".

Стариков добавил, что сейчас ВС РФ наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам критической инфраструктуры.

Он также считает, что когда на Украину поступят истребители F-16, они также станут первоочередной целью российских войск.

Кроме того, отставной полковник СБУ предположил, что в дальнейшем армия России перенесет эти воздушные удары на линию соприкосновения.

На минувшей неделе в Минобороны РФ сообщили, что ВС России с начала года нанесли 41 удар по военным объектам на территории Украины, среди которых предприятия ВПК, аэродромы и арсеналы.

Радио Sputnik писало, что в Киеве призвали ВСУ менять тактику применения беспилотников.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Температура выше нормы ожидается во второй декаде января в Алтайском крае

13.01.2024

 Специальная Военная Операция

В МО РФ рассказали об отраженной атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

На Украине спрогнозировали судьбу предназначенных для ВСУ истребителей F-16

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Рогов назвал ловушкой заявление Белого дома о прекращении помощи Киеву

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

В МО РФ рассказали о результатах ударов “Кинжалами” по ВПК Украины

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Работникам транспортной безопасности хотят разрешить сбивать дроны

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

ВС РФ за неделю закрепились на выгодных рубежах на Запорожском направлении

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Прокуроров Самарской области поздравили с праздником

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: под Николаевом старшина ВСУ убил замкомандира роты и покончил с собой

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix