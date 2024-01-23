На Западе объяснили необходимость масштабных учений НАТО

Масштабные учения НАТО, имитирующие начало третьей мировой войны, призваны скрыть крах ВСУ и вернуть актуальность альянсу, считает обозреватель Филип Пилкингтон.«

"Реальность такова, что эти махинации можно свести к тщетной попытке НАТО вернуть себе актуальность на фоне ухудшающейся ситуации в Украине. Альянс бросил все силы на поддержку страны Владимира Зеленского, и ни для кого не секрет, что конфликт для них складывается не лучшим образом", – написал он в статье для британского издания UnHerd.

Пилкингтон подчеркнул, что Североатлантический альянс пытается подготовить мир к глобальному конфликту, который может перерасти в ядерный, однако две самые сильные армии НАТО – американская и британская – переживают не лучшие времена.

Эксперт отметил, что армия Великобритании насчитывает около 73 тысяч человек, а армия США – 1,07 миллиона военнослужащих. При этом у “оси зла”, которая включает в себя КНР, Россию, Иран и Северную Корею, армия составляет порядка 8,2 миллиона человек. «”Если бы Великобритания и США попытались напасть на страны из “черного списка”, на каждого британского или американского солдата приходилось бы восемь вражеских военнослужащих”, – заключил Пилкингтон.

Радио Sputnik сообщало, что НАТО пока не видит угрозы со стороны России.

Взято отсюда.